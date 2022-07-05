Орск, Оренбургская область, , 10:26 — REGNUM Письма с угрозами теракта в судах Орска Оренбургской области не нашли подтверждения. В ходе проверок в зданиях взрывчатых веществ не обнаружено, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Проверки завершились. Суды приступили к работе в штатном режиме.

Напомним, 5 июля в адрес трёх судов города (Ленинского, Октябрьского и Советского) поступили анонимные письма. В них содержалась информация о минировании объектов.

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