Иркутск, , 10:25 — REGNUM Премии губернатора Иркутской области получат 20 лучших учителей региона. Как сообщает 5 июля телегам-канал правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Размер единовременной премии составляет сто тысяч рублей.

Педагог Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди получателей премии учителя из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов.

«Уже более 10 лет мы присуждаем премии учителям региона за их высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, а также в развитии творческих способностей детей», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 июня 2022 года составила 8,1 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

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