Иркутск, 5 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Премии губернатора Иркутской области получат 20 лучших учителей региона. Как сообщает 5 июля телегам-канал правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава Приангарья Игорь Кобзев. Размер единовременной премии составляет сто тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Среди получателей премии учителя из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов.

«Уже более 10 лет мы присуждаем премии учителям региона за их высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, а также в развитии творческих способностей детей», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Иркутской области на 1 июня 2022 года составила 8,1 млн. рублей, сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что вся сумма задолженности сложилась в сфере образования.

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