Чебоксары, , 10:25 — REGNUM Для Чебоксар, где до сих не создали лесничество для определения запрещённых под вырубку и застройку зелёных зон, планируют привлечь почти 1 млрд рублей бюджетных кредитов на инфраструктуру для нового жилищного комплекса. Высотки планируется построить в лесной части Юго-Западного района. Это следует из постановления, подписанного главой Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Эскиз проекта жилищного комплекса «Дубрава парк» в Чебоксарах https://gcheb.cap.ru/

Общественный резонанс и последующий протест многих чебоксарцев вызвали планы властей по застройке в Чебоксарах лесного участка между рекой Сугутка, бульваром Миттова, улицами Фруктовая и Тополиная. Новый проект получил название «Дубрава Парк», а заказчиком выступает учреждённая региональным правительством «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Планируется, что в микрорайоне будут почти два десятка многоэтажек (6 — 18 этажей), рассчитанных на 2 295 новосёлов.

Как следует из постановления, за два года Чувашия планирует получить 982 млн рублей в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на создание коммунальных сетей и строительство трёх дорог в рамках создания жилищного комплекса «Дубрава Парк». В том числе в 2022 году ожидается поступление 483 млн рублей, в 2023 году — почти 499 млн рублей.

Данные средства предусмотрены на строительство сетей водоснабжения, канализации, электричества и газоснабжения. Кроме того, предусмотрены три новые дороги общей протяжённостью 3,7 км.

«К сожалению, […] продолжается уничтожение территорий, которые можно было использовать в качестве парков. Они отдаются под застройку», — считает лидер чувашских коммунистов, депутат Госсовета Александр Андреев , который стал одним из немногих политиков, публично вступившихся за жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии определили семь жилищных комплексов в трёх городах (Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш), где коммунальную инфраструктуру и дороги планируется построить с привлечением в 2022–2023 годах инфраструктурных бюджетных кредитов. Общая сумма средств оценивается в 3 737 023 тыс. рублей.

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