Париж, 5 июля 2022, 10:24 — REGNUM На Украине от полученных в ходе артобстрела ранений погиб второй наемник из Франции, сообщает 5 июля радиостанция RTL.
Отмечается, что наемник еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе ВСУ. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате артобстрела.
Всего на территории Украины действуют порядка 50 французских наемников, отметила радиостанция.
Напомним, в июне французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине.