Париж, , 10:24 — REGNUM На Украине от полученных в ходе артобстрела ранений погиб второй наемник из Франции, сообщает 5 июля радиостанция RTL.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Второй французский боец умер на Украине. Адриан Д. 20 лет скончался от полученных ран 25 июня», — передает телеканал.

Отмечается, что наемник еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе ВСУ. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате артобстрела.

Всего на территории Украины действуют порядка 50 французских наемников, отметила радиостанция.

Напомним, в июне французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине.