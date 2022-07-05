Эстония, 5 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Братская могила около памятника советским воинам в городе Раквере, которые освобождали Эстонию от немецко-фашистских захватчиков, была осквернена неизвестными. Об этом 5 июля сообщает портал Delfi.

Fibonacci and Jordan5000000000 Нет вандализму

Уточняется, что сообщение о том, что неизвестные вандалы были разбиты горшки с цветами и разбросаны поставленные местными жителями в память о павших свечи, поступило в полицию в 20:30 (совпадает с мск) 4 июля.

Также отмечается, что после этого правоохранители начали расследование произошедшего, а местная управа ликвидировала последствия акта вандализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что следователи организовали проверку по сообщению о повреждении плит на мемориальном комплексе в Омске.