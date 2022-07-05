Калининград, 5 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Евросоюз действует вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона человек, заявил глава Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

Gov39.ru Антон Алиханов

Он сообщил, что Евросоюз, ограничивая транзит в Калининград, ставит регион в условия, ограничивающие гуманитарные возможности и нормальное существование.

«Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона с лишним человек. О каком хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить?» — приводит слова губернатора РИА Новости.