Цхинвал, , 10:21 — REGNUM В Цхинвале из-за спецоперации России по денацификации Украины отменили традиционные летние танцевальные вечера под открытым небом и заменят на показы советских фильмов. Об этом 5 июля сообщил агентству «Рес» начальник управления культуры администрации города Игорь Тасоев.

Смуглянка в исполнении Леонида Быкова Цитата из кф «В бой идут одни «старики»» реж Леонид Быков. 1973. СССР

«Больше всего подошло место на Театральной площади, где по вечерам собирается много молодежи. Мероприятие будет проходить два раза в неделю — во вторник и пятницу», — сказал Тасоев.

Он сообщил, что показы начнутся с 8 июля. Экран разместят на сцене. В открытом кинотеатре разместят 70 мест. Для детей будут показывать мультфильмы.

Напомним, жители Южной Осетии также участвуют в спецоперации на Украине. Это военнослужащие четвертой базы РФ, дислоцированной в республике.