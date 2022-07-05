Цхинвал, 5 июля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Цхинвале из-за спецоперации России по денацификации Украины отменили традиционные летние танцевальные вечера под открытым небом и заменят на показы советских фильмов. Об этом 5 июля сообщил агентству «Рес» начальник управления культуры администрации города Игорь Тасоев.

Цитата из кф «В бой идут одни «старики»» реж Леонид Быков. 1973. СССР Смуглянка в исполнении Леонида Быкова

«Больше всего подошло место на Театральной площади, где по вечерам собирается много молодежи. Мероприятие будет проходить два раза в неделю — во вторник и пятницу», — сказал Тасоев.

Он сообщил, что показы начнутся с 8 июля. Экран разместят на сцене. В открытом кинотеатре разместят 70 мест. Для детей будут показывать мультфильмы.

Напомним, жители Южной Осетии также участвуют в спецоперации на Украине. Это военнослужащие четвертой базы РФ, дислоцированной в республике.