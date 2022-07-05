Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в один из европейских клубов. Об этом 5 июля сообщает Coluna Dofla.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Вендел (слева)

Отмечается, что агент Вендела предложил услуги 24-летнего футболиста итальянскому «Наполи» и английскому «Эвертону». При этом у игрока есть предложение от бразильского «Фламенго».

Напомним, в июне Вендел вернулся в Санкт-Петербург и присоединился к «Зениту».