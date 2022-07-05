* запрещённая в России организация

Исламабад, , 10:18 — REGNUM Газета, близкая к пакистанским военным кругам, процитировала правительственного чиновника, заявившего, что афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упустили шанс на признание из-за нарушения своих обязательств перед международным сообществом, и особенно в отношении образования девочек.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

По данным Express Tribune, в марте 10-12 стран, включая Пакистан, были готовы признать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газета пишет, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили свои обязательства, эти страны отказались от своего решения.

По словам высокопоставленного пакистанского правительственного чиновника, некоторые страны, в том числе Пакистан, были готовы официально признать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этот чиновник, имя которого не упоминается, подчеркнул, что в этой «упущенной возможности» виноваты только сами радикалы.

Как в ходе переговоров с США в Дохе, а также после восстановления контроля над Афганистаном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили международное сообщество в формировании инклюзивного правительства и уважении прав женщин. Но после упрочения своей власти группировка уклонилась от выполнения своих обязательств перед международным сообществом, особенно в отношении женского образования.

В дополнение к вопросу о соблюдении прав человека талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали международному сообществу, что разорвут связи с террористической сетью «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и что группировка не позволит использовать территорию Афганистана против других стран.

Несмотря на все эти обязательства, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили образование девочкам старше шестого класса.

Также, за последние десять месяцев ООН опубликовала несколько отчётов, в которых говорилось, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает отношения с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает Express Tribune, в июне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во время визита в Исламабад, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) причинили Афганистану невероятные страдания и ведут эту раздираемую войной страну к «полному краху».

На совместной пресс-конференции с Билавалом Зардари Бхутто, министром иностранных дел Пакистана, она заявила: »Вы видите, что по ту сторону границы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут страну к краху. Семьи не знают, как прокормить своих детей. Девочки лишены права на образование. Женщины практически исключены из общества, голоса инакомыслящих жестоко подавляются».

Заявляя о поддержке и помощи афганскому народу, министр иностранных дел Германии заявила, что это не означает признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Газета Express Tribune подчёркивает, что США объявили о пакете помощи пострадавшим от недавнего землетрясения в Афганистане, но нет никаких указаний на то, что они позволят талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получить доступ к замороженным резервам Центрального банка Афганистана.