Воронеж, 5 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Маленького мальчика похитил прямо на улице в Воронеже 2 июля ранее судимый мужчина, ребёнку самому удалось освободиться. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

ИА REGNUM Батарея

Инцидент произошёл на улице Артамонова. 32-летний воронежец, имеющий судимость, привёл четвероклассника к себе домой, где привязал к батарее. Мальчику, как сообщается, удалось развязать верёвки и сбежать из квартиры, пока мужчина отвлекся.

Мальчик прибежал домой, рассказал о случившемся родным, которые обратились в полицию. По данным СМИ, возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.