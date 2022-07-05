Горно-Алтайск, , 10:17 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратиться к правоохранителям из-за действий подрядчика, строящего детский сад в Горно-Алтайске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Олег Хорохордин Kremlin.ru

По его словам, строительство идёт с отставанием от графика, который уже несколько раз «актуализировался».

«На площадке недостаточное количество работников. При этом финансирование идёт в полном объеме и срывать сроки строительства недопустимо», — отметил он.

Ранее та же фирма более пяти лет строила школу в Горно-Алтайске. Ещё один договор по детсаду в селе Онгудай с подрядчиком находится на стадии расторжения. Тем не менее, компания продолжает подавать новые заявки на конкурсы по строительству объектов.

«Будем обращаться в правоохранительные органы. Есть реестр недобросовестных поставщиков, есть другие меры воздействия. Почему от действий какой-то компании должны страдать наши жители?» — заключил глава региона.