Владивосток, 5 июля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Во Владивостоке, являющемся главной базой Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, торжественно открыли мемориальную доску адмиралу Геннадию Александровичу Хватову, который командовал флотом в чрезвычайно сложный для него период с 1986 по 1993 годы. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Комогорцев Иван Николаевич Эскадра Тихоокеанского флота России

Памятный знак адмиралу и почётному жителю Владивостока установили на стене многоквартирного дома № 52 на улице Станюковича, в котором проживал военачальник. В честь командующего, на плечи которого легли тяжёлые задачи по сохранению сил флота и поддержанию его боевой готовности в ситуации распада СССР, прошёл торжественный митинг, после которого его участники возложили цветы к памятному знаку.

пресс-служба ВВО «В церемонии открытия принял участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе капитан первого ранга Геннадий Прохоров, а также представители администрации города Владивостока и общественности».

Как сообщало ИА REGNUM, 80-й годовщине подвига бойцов легендарного спецотряда «Особые» ОМСБОН НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками, было посвящено торжественное мероприятие, состоявшееся 30 июня деревне в Барсуки Мосальского района.