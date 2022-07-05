Грозный, , 10:15 — REGNUM В Чечне получили в подарок велосипеды дети-сироты. Двести несовершеннолетних, оставшихся без одного или обоих родителей, получили их в подарок от благотворительного фонда «Хайра». Благотворительная акция проходила в трех городах республики в рамках программы «Наши дети».

На велосипеде Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Радовать детей, которые в свои небольшие годы узнали горечь лишения самых родных людей, — наша главная задача, как общественной организации. Мы смогли сплотить людей, которые хотят дарить радость этим детям», — приводит слова руководителя департамента развития автономной некоммерческой организации «Хайра» Эла Ибрагимова издание «Чечня Сегодня».

Он также отметил, что на вручение велосипедов собрались люди, неравнодушные к судьбе детей-сирот. Общественная организация поддерживает это направление, так же как и руководство республики, которое всегда уделяет внимание сиротам, подчеркнул Ибрагимов.

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