Грозный, 5 июля 2022, 10:15 — REGNUM В Чечне получили в подарок велосипеды дети-сироты. Двести несовершеннолетних, оставшихся без одного или обоих родителей, получили их в подарок от благотворительного фонда «Хайра». Благотворительная акция проходила в трех городах республики в рамках программы «Наши дети».
Он также отметил, что на вручение велосипедов собрались люди, неравнодушные к судьбе детей-сирот. Общественная организация поддерживает это направление, так же как и руководство республики, которое всегда уделяет внимание сиротам, подчеркнул Ибрагимов.
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