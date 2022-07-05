Барнаул, 5 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 5 и 6 июля. По данным синоптиков, в эти дни ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 22 м/с.

(сс) maraisea Град

Также в период с 5 по 8 июля местами сохранится высокая (4 класс), в Угловском районе чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала накануне, 4 июля.

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