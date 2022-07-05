Ханой, , 10:14 — REGNUM Во время своего визита во Вьетнам министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт с вьетнамским руководством обсуждение состояния и перспектив укрепления отношений двух стран. Об этом 5 июля сообщили в российском посольстве в Ханое.

Сергей Лавров Mid.ru

Как напомнил представитель диппредставительства РФ, слова которого приводит ТАСС, визит главы МИД России во Вьетнам начнётся 5 июля и будет проходить в течение двух дней.

«В ходе предстоящих встреч планируется обсудить состояние и перспективы укрепления двусторонних отношений, в том числе в контексте реализации договоренностей на высшем и высоком уровне, а также наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — сказал он.

Кроме того, в российском посольстве напомнили, что июле 2022 года Россия и Вьетнам отмечают десятилетие с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетит в Ханой с двухдневным визитом во Вьетнам, прежде чем отправиться в Индонезию на встречу министров стран G20.