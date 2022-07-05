Уфа, 5 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Еще три придорожных комплекса намерены построить в Башкирии. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что три инвестиционных проекта в сфере придорожного сервиса с общим объемом инвестиций 271 млн рублей были рассмотрены на совещании в министерстве торговли и услуг региона.

Отмечается, что один из объектов (автомойку и кафе) планирую построить в Иглинском районе. На реализацию данного проект намерены направить 60 млн рублей и создать 20 новых рабочих мест.

Согласно второму проекту, планируется создать многофункциональный придорожный сервис, включающий в себя гостиницу, кафе, СТО, автостоянку, автомойку и торговые объекты вдоль автотрассы федерального значения Р-240 «Уфа — Оренбург» в Уфимском районе. На эти цели планируется направить 75 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест.

Еще одним проектом предусмотрено возведение автомобильной газозаправочной станции, кафе и гостиницы. Данный объект намерены построить около федеральной автотрассы Р-240 «Уфа — Оренбург». Объем инвестиций составит 136 млн рублей, будет создано 25 рабочих мест.

Сообщается, что по всем проектам было принято решение о содействии в их реализации.

По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусева, сейчас в проработке у специалистов находится 83 инвестиционных проекта, претендующих на меры господдержки, c заявленным общим объемом инвестиций 10 млрд рублей.

РанееИА REGNUMсообщало о том, что осенью 2020 года правительством Башкирии была утверждена концепция развития придорожного сервиса.