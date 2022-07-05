Якутск, 5 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В посёлке Нижний Бестях в Якутии начал работать терминал, который позволит перемещать 2 млн тонн грузов ежегодно. Логистический пункт будет работать в рамках территории опережающего развития «Якутия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Иван Шилов ИА REGNUM Груз

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Благодаря открытому перевалочному пункту будет оптимизирована логистика поставок. Это только первый этап крупного проекта по созданию грузового терминала под Якутском. Инвестиции в этот объект составят порядка 3,2 млрд рублей, будет создано около 300 рабочих мест.

«Транспортно-логистический центр построен на стыке федеральных автомобильных дорог и путей речного транспорта. Безусловно, важную роль здесь играет и железнодорожный транспорт, который пришел в эти годы. И для того, чтобы у нас в навигацию шло бесперебойное снабжение грузов, в том числе по северному завозу, этот проект должен быть реализован. Идея давно витала, и я благодарю всех, кто участвовал в строительстве», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной северный завоз Якутии осложнили перемены в логистике транспортных потоков.