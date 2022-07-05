Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Специалисты петербургского «Водоканала» восстановили транспортную доступность Лиговского проспекта после частичного затопления в результате ливневого дождя. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Затопление под мостом

Ночью в Петербурге прошёл ливень, в результате движение по Лиговскому проспекту на углу с Воздухоплавательной улицей было затруднено из-за скопления воды под железнодорожным мостом. Для ликвидации лишней воды оперативно прибыли сотрудники «Водоканала». Причиной образования большой лужи стал уклон дорожного покрытия на участке под мостом.

В систему водоотведения скопившаяся вода поступила в 9:05 мск. На Лиговском проспекте восстановлено движение транспортных средств. При этом в «Водоканале» подчеркнули, что на этом участке отсутствуют сети, которые находились бы на балансе предприятия.

Напомним, что в ходе ночных дождей в Петербурге выпало от шести до 16 мм осадков. Во вторник, 5 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди и грозы.