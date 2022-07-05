Белгород, , 10:20 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 4 июля поблагодарил жителей, которые помогают властям в восстановлении повреждённых домов.

Подъезд без окон. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В первую очередь рабочие приводят в порядок окна и балконы. За день монтажные бригады установили 200 стеклопакетов. Позже строители приступят к установке межкомнатных дверей, отделке стен и потолков.

«Я очень благодарен своим заместителям Константину Полежаеву и Владимиру Базарову и мэру города Антону Иванову. На сегодняшний день сделано даже больше, чем я ожидал. Отдельно хочу выразить слова благодарности подрядным организациям, которые оперативно занялись установкой окон, и жителям — руководителям фирм, которые предлагают выделить монтажные бригады, а значит дополнительные руки, на установку оконных блоков и стеклопакетов на безвозмездной основе. Чужой беды не бывает, она сейчас общая. Всем большое спасибо! Людей сейчас точно не хватает», — написал губернатор.

Власти зафиксировали повреждения 452 квартир в 28 многоквартирных домах, также повреждены 65 частных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 июля со стороны Украины по Белгороду выпустили три ракеты «Точка У», средствами ПВО они были сбиты, обломки одной из них упали на частный дом — погибли пять человек.