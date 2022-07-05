Белгород, 5 июля 2022, 10:20 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 4 июля поблагодарил жителей, которые помогают властям в восстановлении повреждённых домов.
В первую очередь рабочие приводят в порядок окна и балконы. За день монтажные бригады установили 200 стеклопакетов. Позже строители приступят к установке межкомнатных дверей, отделке стен и потолков.
Власти зафиксировали повреждения 452 квартир в 28 многоквартирных домах, также повреждены 65 частных домов.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 июля со стороны Украины по Белгороду выпустили три ракеты «Точка У», средствами ПВО они были сбиты, обломки одной из них упали на частный дом — погибли пять человек.