Красноярск, , 10:12 — REGNUM Производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» на красноярском заводе «Красмаш» идёт строго по графику. Об этом сообщил 5 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета РС-28 «Сармат» Michael - Nuclear silo

По его словам, сегодня он посетил предприятие «Красмаш» и обсудил с руководством выпуск МБР «Сармат» как для испытаний, так и для поставок в войска.

«Всё идёт строго по ежедневно контролируемому графику», — заверил Рогозин в личном телеграм-канале.

Он посетовал, что не может опубликовать фотографий из цехов предприятия, назвав «Красмаш» одним из самых современных производств корпорации.