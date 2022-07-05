Красноярск, 5 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» на красноярском заводе «Красмаш» идёт строго по графику. Об этом сообщил 5 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Michael - Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

По его словам, сегодня он посетил предприятие «Красмаш» и обсудил с руководством выпуск МБР «Сармат» как для испытаний, так и для поставок в войска.

«Всё идёт строго по ежедневно контролируемому графику», — заверил Рогозин в личном телеграм-канале.

Он посетовал, что не может опубликовать фотографии из цехов предприятия, назвав «Красмаш» одним из самых современных производств корпорации.