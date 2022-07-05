Париж, , 10:10 — REGNUM Премьер-министр Израиля Яир Лапид встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает BFM TV.

Яир Лапид Mfa.gov.il

Это первая зарубежная поездка лидера Израиля с момента вступления на пост премьер-министра.

Центрист Яир Лапид едет в Париж, чтобы попросить президента Эммануэля Макрона «вмешаться», чтобы спасти «газовые переговоры» между Ливаном и Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «укреплению и без того крепких связей» между Францией и Алжиром.

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