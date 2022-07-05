Москва, 5 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Корпорация «Норникель» готова обсуждать возможность слияния с «Русалом». Об этом в интервью РБК заявил один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

Администрация президента России Владимир Потанин

«Нами была переосмыслена [идея об объединении с «Русалом»]. И я сегодня направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal», — сказал Потанин.

По его словам, такой шаг связан с появлением ряда факторов.