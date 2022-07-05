Улан-Батор, 5 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Россия и Монголия нацелены на укрепление дружбы, по многим направлениям в реализации совместных проектов фиксируется прогресс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 5 июля на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Лавров передал монгольскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Российский лидер, отметил он, подтверждает приверженность выполнению всех договоренностей, достигнутых в декабре 2021 года.

«В основе всех этих договорённостей лежит наше общее стремление укреплять нашу дружбу и сохранять историческую память», — сказал Лавров.

Он добавил, что ранее обсудил со своей монгольской коллегой Батмунхийн Батцэцэг многие направления стратегического партнёрства двух стран. Это торговля, инвестиции, этика, транспорт, защита окружающей среды, гуманитарно-образовательные связи, мирное освоение космоса.

«Есть прогресс во многих направлениях, касающихся реализации совместных проектов. Хорошо восстанавливается торговля», — добавил глава российского МИД.

У России и Монголии в политическом плане «нет никаких разногласий», подчеркнул в свою очередь Хурэлсух и призвал наращивать двустороннее взаимодействие.

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