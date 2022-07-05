Москва, 5 июля 2022, 10:09 — REGNUM Москве сложно поверить в диалог с Североатлантическим альянсом на фоне размещения у границ России танков и другого вооружения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, представители НАТО заверяют, что в любой момент могут вступить в диалог с Москвой и якобы не ищут конфронтации, однако характер военного планирования военного блока говорит об обратном.
Дипломат также добавил, что НАТО отказалось от механизмов сотрудничества, сделав таким образом фактически невозможным дипломатическое общение.