Ярославль, 5 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля (городской думы) хотят вернуть своё влияние на решение местных вопросов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии «Муниципальное управление», написал в социальных сетях депутат Олег Ненилин.

Мэрия Ярославля

Сессия прошла в Ярославле с участием депутатов муниципалитета и врио губернатора Михаила Евраева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки мэра Владимира Волкова следующий глава города будет избран только в конце года. Ненилин считает, что сложившаяся ситуация «может стать историческим шансом Ярославля на обновление системы управления городом».

«Политическим условием для гармоничного развития города и работы городской власти в интересах горожан является повышение роли муниципалитета, расширение его полномочий, как органа, принимающего принципиальные для Ярославля решения. Именно депутаты муниципалитета от имени горожан, а не мэр или областные чиновники должны решать, как развиваться городу», — написал председатель комиссии по законности муниципалитета Олег Ненилин.

Стоит отметить, что подобная ситуация уже была после ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова в 2013 году. Тогда муниципалитет взял на себя ключевые полномочия по управлению городом, в Ярославле даже заговорили о «парламентской республике». Однако уже в 2016 году новый мэр Владимир Слепцов начал возвращать полномочия у муниципалитета, и сейчас городская дума имеет минимум влияния на принятие ключевых решений. Ненилин предлагает изменить баланс сил.

«Необходима «перезагрузка» системы управления Ярославлем, которая сделает муниципалитет ключевым органом, от имени горожан принимающим все принципиальные решения, а также представляющим горожан в отношениях с губернатором и областным правительством», — написал депутат.

Насколько это предложение отвечает желаниям региональных властей, депутат не уточнил.