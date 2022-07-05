В Ярославле снова хотят «парламентскую республику»
Ярославль, 5 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля (городской думы) хотят вернуть своё влияние на решение местных вопросов. Вопрос обсуждался на стратегической сессии «Муниципальное управление», написал в социальных сетях депутат Олег Ненилин.
Сессия прошла в Ярославле с участием депутатов муниципалитета и врио губернатора Михаила Евраева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки мэра Владимира Волкова следующий глава города будет избран только в конце года. Ненилин считает, что сложившаяся ситуация «может стать историческим шансом Ярославля на обновление системы управления городом».
Стоит отметить, что подобная ситуация уже была после ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова в 2013 году. Тогда муниципалитет взял на себя ключевые полномочия по управлению городом, в Ярославле даже заговорили о «парламентской республике». Однако уже в 2016 году новый мэр Владимир Слепцов начал возвращать полномочия у муниципалитета, и сейчас городская дума имеет минимум влияния на принятие ключевых решений. Ненилин предлагает изменить баланс сил.
Насколько это предложение отвечает желаниям региональных властей, депутат не уточнил.