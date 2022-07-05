Анкара, 5 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. До рекордных значений с 1995 года поднялся уровень инфляции в Турции. Об этом 5 июля сообщает турецкая газета Karar.

Pixabay.com Инфляция

Отмечается, что, согласно данным института статистики Турции на 4 июля, уровень инфляции в стране составил в годовом исчислении 78,62%, при этом независимые турецкие эксперты указывают, что он составляет 75,55%.

Также уточняется, что по итогам июня 2022 года инфляция выросла в четыре раза по сравнению с июнем 2021 года.

В то же время, как считает издание, такой уровень высокий инфляции является следствием провала мер турецкого правительства, которое ранее обещало стабилизацию экономической ситуации в стране при переходе на политику дедолларизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля вооружённые силы Турции направили дополнительные войска в северную Сирию.