Челябинск, , 10:06 — REGNUM В Челябинской области за 27 июня — 3 июля два животных погибли от бешенства. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Лиса

Из них дикая лиса в посёлке Сурменевский на территории Верхнеуральского района и домашняя кошка в Тракторозаводском районе Челябинска. В связи с этим в посёлке и микрорайоне установлен карантин.

С начала года в регионе скончалось от этой болезни уже 35 животных. Из них 15 собак, девять лис и семь кошек.