Томск, 5 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На улице Усова в Томске в конце июля будет организован свой Арбат. Об этом заявил на собрании городской думы исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Adam63 Томск

Ранее улица была благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По мнению мэра, здесь можно организовать пространство для отдыха и реализации различных выставочных, творческих проектов.

«Мы очень хотим сделать пространство, интересное для томичей. Поэтому ведем переговоры с вузами, концертными объединениями, предприятиями пищевой отрасли. Через социальные сети мэрии мы ждем предложения и от самих горожан — что бы хотелось там увидеть», — отметил он.