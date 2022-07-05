Воронеж, , 10:05 — REGNUM Уголовное дело по факту автоаварии, в которой погибли три человека, в том числе двое детей, возбуждено полицией, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 5 июля руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В ДТП в Воронежской области погибли три человека Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

«Следственным отделом ОМВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» по обстоятельствам ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля», — уточнила Куликова.

По предварительным данным, 4 июля около 16:00 на 210 километре автодороги «Воронеж — Луганск» в Россошанском районе водитель большегрузного автомобиля MAN с полуприцепом, 46-летний житель Ростовской области, двигаясь со стороны Воронежа, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там грузовик столкнулся с автомобилем Ford Explorer, которым управлял 37-летний житель Санкт-Петербурга, а затем — с Renault Kaptur под управлением 36-летней жительницы Россоши.

В результате аварии погибла водитель Renault и две её пассажирки, 15 и семи лет. Водитель Ford получил незначительные телесные повреждения.

Водитель большегрузного автомобиля задержан. Назначены необходимые экспертизы, опрошены очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Республике Алтай столкнулись три автомобиля, травмы получили два человека.

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