Красноярск, 5 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Возможность проведения соревнований по сноуборду и фристайлу с участием иностранных спортсменов рассматривают власти Красноярского края. Об этом 5 июля сообщил министр спорта региона Денис Петровский.

Сноуборд

«Ряд спортивных событий находятся на стадии обсуждения, в том числе по сноуборду и фристайлу. Эти соревнования состоятся в статусе открытых турниров», — приводит слова Петровского ТАСС.

Он добавил, что такие соревнования должны сталь альтернативой этапам Кубка мира, которые ранее проводились в Красноярске.

В январе 2022 года в городе проходил этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». В марте 2021-го город принимал первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров.