Иркутск, 5 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 июля сообщает подробности серьёзного ДТП, произошедшего накануне вечером в Нижнеилимском районе.

МВД ДТП со смертельным исходов в Иркутске

В 12 километрах от поселка Янгель 44-летний водитель «Лада Ларгус» при обгоне автомобиля Nissan March допустил столкновение с ним, после чего не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате случившегося от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель японской иномарки покинул место аварии, не сообщив о дорожном инциденте, но вскоре был установлен сотрудниками Госавтоинспекции. Выяснилось, что за рулем находилась 55-летняя женщина, в отношении которой был составлен административный материал за оставление места ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июня по 3 июля в Иркутской области случилось 51 дорожно-транспортное происшествие.

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