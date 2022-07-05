Новосибирск, 5 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В новосибирский суд поступили апелляционные жалобы на постановление об аресте по делу о госизмене в отношении учёного Дмитрия Колкера. Об этом сообщает «Континент Сибирь» со ссылкой на управление Судебного департамента региона.

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Уточняется, что апелляционные жалобы поступили от защитников Колкера, которые просят отменить постановление Советского районного суда Новосибирска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 11 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, арестованный по делу о госизмене, скончался. При этом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца августа.

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