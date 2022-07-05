Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Эпизоды финального сезона сериала «Очень странные дела» будут короче, чем серии в четвёртом сезоне. Об этом рассказали создатели шоу, братья Даффер, в подкасте Happy Sad Confused.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Netflix. 2016. США

По словам Мэтта и Росса Даффер, часть четвёртого сезона была посвящена повседневной жизни героев сериала — в нём подростки вовлекаются в сверхъестественные события лишь спустя два часа хронометража. «Ничего из этого, очевидно, не будет в пятом сезоне», — объяснили создатели проекта. Однако они добавили, что планируют сделать финальную серию в предстоящем сезоне такую же длинную: «Мы, скорее всего, сделаем то же, что и здесь, то есть просто выпустим 2,5-часовой эпизод».

Ранее братья Даффер заявили, что работа над финалом шоу начнётся в августе 2022 года. Ожидается, что новые эпизоды выйдут не ранее 2024 года.