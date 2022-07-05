Грозный, , 10:01 — REGNUM В Чечне до конца текущего года поступят 79 автомобилей для медорганизаций, оказывающих первичную медицинскую помощь. Общее число поступивших автомашин в 2022 году составит 94 единицы. На днях в регион прибыли семь новых автомобилей «Лада Ларгус», сообщили 5 июля в пресс-службе главы и правительства республики.

Их направили в шесть центральных районных больниц. Автопарк усилили новым автотранспортом в Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Шалинском, Ножай-Юртовском и Урус-Мартановском районах. В апреле 2022 года в Чечне было получено еще восемь автомашин для медорганизаций.

Новый транспорт используют для доставки пациентов в медорганизации, для обслуживания вызовов врачей на дом к пациентам, доставки анализов для исследований и других нужд медицинских организаций первичного звена.