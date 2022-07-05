Кито, , 10:00 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо объявит об изменениях в кабинете министров. Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Fundación del Barrio

Отмечается, что в числе уходящих министров будет Симон Куэва, который возглавлял министерство экономики и финансов с начала работы нынешней администрации в мае 2021 года.

Ещё одним министром, который лишится своего кресла, станет глава минздрава страны Химена Гарсон.

СМИ сообщили, что отставки указанных министров требовали протестующие, участвовавшие в акциях протеста по всей стране.