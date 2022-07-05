Канберра, 5 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Центральный банк Австралии повысил ставку третий месяц подряд в попытке обуздать инфляцию, сообщает 5 июля Financial Times.

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Резервный банк Австралии заявил о повышении ставки на 50 базисных пунктов — до 1,35%. Это очередной отход от мягкой денежно-кредитной политики, введенной на время пандемии.

Банк предупредил, что инфляция в Австралии, уже достигшая 21-летнего максимума, к концу 2022 года может дойти до 7%, поэтому необходимо ужесточение курса.

«Сегодняшнее повышение процентных ставок — это еще один шаг к свертыванию принятой в чрезвычайных условиях денежной поддержки, которая была призвана защитить австралийскую экономику от наихудших последствий пандемии», — сказал управляющий банка Филип Лоу.

«Устойчивость экономики и рост инфляции означают, что эта чрезвычайная поддержка больше не требуется», — объяснил он и добавил, что банк и дальше будет делать «всё необходимое», чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон от 2 до 3%.