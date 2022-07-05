Париж, , 10:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к «укреплению и без того крепких связей» между Францией и Алжиром в письме своему коллеге Абдельмаджиду Теббуну по случаю 60-летия независимости Алжира, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Во Франции возложат венки к национальному мемориалу войны в Алжире в память о жертвах 1962 года.

«60-летие независимости Алжира 5 июля 2022 года — это возможность для президента Республики направить президенту Теббуну письмо с пожеланиями и выразить надежду, что и без того прочные связи между Францией и Алжиром продолжат укрепляться», — говорится в заявлении Елисейского дворцаю

Напомним, 5 июля 1962 года Алжир провозгласил независимость после 132 лет французской колонизации и почти восьмилетней кровавой освободительной войны.