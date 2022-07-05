Лондон, , 09:59 — REGNUM Стоимость электроэнергии в странах Европы обновила исторические максимумы, пишет британская газета Financial Times.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации издания, цены на электроэнергию в странах Европы обновляют исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.

Так, в ведущих странах Европейского союза, в Германии и Франции, стоимость МВт/ч базовой нагрузки на 2023 год установили рекорды, достигнув значений 325 и 366 евро соответственно, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость тысячи кубометров газа на биржевых торгах в Лондоне превысила с начала марта 1800 долларов.