Лондон, 5 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Стоимость электроэнергии в странах Европы обновила исторические максимумы, пишет британская газета Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По информации издания, цены на электроэнергию в странах Европы обновляют исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.

Так, в ведущих странах Европейского союза, в Германии и Франции, стоимость МВт/ч базовой нагрузки на 2023 год установила рекорды, достигнув значений 325 и 366 евро соответственно, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость тысячи кубометров газа на биржевых торгах в Лондоне превысила с начала марта 1800 долларов.