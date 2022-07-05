* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Во время встречи улемов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили торговцев города Кабула поднять флаги группировки на крышах своих магазинов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

После завершения встречи флаги «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё можно увидеть на крышах магазинов и домов в разных районах афганской столицы.

Один из владельцев торгового помещения рассказал газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подняли свой флаг на крыше магазина силой и без его согласия.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые провели встречу улемов с целью обретения внутренней легитимности, попытались продемонстрировать народную поддержку этой встречи, заставив людей поднять флаги группировки.

Ранее были опубликованы сообщения об обязательной установке флага группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Панджшер, Кандагар и Герат.