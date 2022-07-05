Плюсский район, Псковская область, 5 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В ходе пожара в усадьбе композитора Н. А. Римского-Корсакова в Плюсском районе Псковской области спасено более половины экспонатов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Валентин Серов. Портрет Н. А. Римского-Корсакова. 1898

Напомним, что пожар произошёл 2 июля 2022 года. Предварительной причиной стало неосторожное обращение с огнём при проведении работ по ремонту кровли. Следственный комитет проводит проверку.

Глава региона отметил, что площадь возгорания составила более 200 кв. метров. Если бы не слаженная работа пожарных, сотрудников музея и местных жителей, мог бы погибнуть весь фонд музея. Однако более половины экспонатов удалось спасти, среди них и посмертная маска композитора.

Программу восстановления усадьбы уже обсуждают в регионе. В в Псковскую область в ближайшее время приедет комиссия Министерства культуры РФ. Специалисты оценят ущерб и дадут предварительные прогнозы по восстановлению.

В Псковскую область поступают инициативы от потомков Римского-Корсаково и реставрационных центров. Благодаря существующим аналогам, можно будет восстановить утраченные предметы.