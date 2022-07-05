Ольхонский район, Иркутская область, , 09:55 — REGNUM В виду того, что на байкальском острове Ольхон, материковой части пролива Малое Море, в южных бухтах Прибайкальского национального парка и в Тажеранских степях сложилась крайне пожароопасная ситуация, сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обсудили возможность введения особого противопожарного режима. Подробности сообщает сайт ведомства.

Лесой пожар на Ольхоне Виталий Рябцев © ИА REGNUM

«Степной пожар на территории Островного участкового лесничества был обнаружен 1 июля. Возгорание зафиксировано в 22-10 по местному времени, через 50 минут степной пожар был локализован, к 8:00 2 июля был потушен на площади в 3,2 гектара. Обстановка во всех четырех участковых лесничествах парка в Ольхонском районе напряжённая, очень много высохшей травяной растительности из-за жаркой, сухой погоды с самым высоким классом пожарной опасности», — пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.

Решением оперативного штаба с 8:00 местного времени 5 июля 2022 года на территории Еланцынского, Островного, Берегового и Онгуренского участковых лесничеств Прибайкальского национального парка вводится в действие особый противопожарный режим.

Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях (в том числе с использованием устройств и сооружений).

Ограничение выходов на турмаршруты, проходящие по лесным участкам, начинает действовать при 3 и выше классе пожарной опасности (КПО). Показатели — от 1 до 5, — рассчитываются ежедневно Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сложная ситуация складывается на приграничной с Байкало-Ленским государственным заповедником территории: по данным Рослесхоза, в труднодоступной местности горят более двух сотен гектаров тайги; ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» готово предоставить помощь в виде водного транспорта для доставки пожарных команд.

Напомним, ранее сообщалось, что байкальская бухта Шараншура в местности Шида на Малом Море в Прибайкальском национальном парке, известная своим песчаным пляжем и лиственничным лесом, так приглянулась туристам, что теперь всё живое в бухте балансирует на грани выживания. Растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток.

Теперь там решено регулировать численность отдыхающих, так как расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается, деградация природы набирает обороты.

Читайте также: Туристы затоптали бухту Шараншура на Байкале