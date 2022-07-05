Ольхонский район, Иркутская область, 5 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В виду того, что на байкальском острове Ольхон, материковой части пролива Малое Море, в южных бухтах Прибайкальского национального парка и в Тажеранских степях сложилась крайне пожароопасная ситуация, сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обсудили возможность введения особого противопожарного режима. Подробности сообщает сайт ведомства.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Лесой пожар на Ольхоне

«Степной пожар на территории Островного участкового лесничества был обнаружен 1 июля. Возгорание зафиксировано в 22-10 по местному времени, через 50 минут степной пожар был локализован, к 8:00 2 июля был потушен на площади в 3,2 гектара. Обстановка во всех четырех участковых лесничествах парка в Ольхонском районе напряжённая, очень много высохшей травяной растительности из-за жаркой, сухой погоды с самым высоким классом пожарной опасности», — пояснил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев.

Решением оперативного штаба с 8:00 местного времени 5 июля 2022 года на территории Еланцынского, Островного, Берегового и Онгуренского участковых лесничеств Прибайкальского национального парка вводится в действие особый противопожарный режим.

Он подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне и углях (в том числе с использованием устройств и сооружений).

Ограничение выходов на турмаршруты, проходящие по лесным участкам, начинает действовать при 3 и выше классе пожарной опасности (КПО). Показатели — от 1 до 5, — рассчитываются ежедневно Иркутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные можно найти на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Сложная ситуация складывается на приграничной с Байкало-Ленским государственным заповедником территории: по данным Рослесхоза, в труднодоступной местности горят более двух сотен гектаров тайги; ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» готово предоставить помощь в виде водного транспорта для доставки пожарных команд.

Напомним, ранее сообщалось, что байкальская бухта Шараншура в местности Шида на Малом Море в Прибайкальском национальном парке, известная своим песчаным пляжем и лиственничным лесом, так приглянулась туристам, что теперь всё живое в бухте балансирует на грани выживания. Растения в песке нещадно вытаптываются, деревья повреждаются топорами, гвоздями и верёвками, дёрн снимается для установки многочисленных палаток.

Теперь там решено регулировать численность отдыхающих, так как расчётная рекреационная нагрузка на местность не соблюдается, деградация природы набирает обороты.

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