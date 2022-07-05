Томск, 5 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Мэр Томска Михаил Ратнер предложил вдвое снизить стоимость проездных билетов для школьников при проезде в электротранспорте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Donland.ru В трамвае

На заседании городской думы он предложил пересмотреть подходы к проездным билетам на муниципальный электротранспорт. Для школьников, по его мнению, проездные должны стоить меньше.

«Сейчас безлимитный проездной на трамвай и троллейбус обходится в 800 рублей. Мы намерены вдвое уменьшить стоимость для учащихся с 1 сентября текущего года, до 400 рублей. Прорабатываем также вопрос о льготном проезде для студентов», — отметил он.

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