Екатеринбург, 5 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжат поддерживать одарённых школьников, имеющих перспективы в сфере IT. Соответствующее соглашение 5 июля в рамках международной промышленной выставки «Инннопром» заключили губернатор свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Http://www.eduportal44.ru Школьники

Талантливых школьников для подготовки к карьере в IT будут искать с помощью конкурсов и проектов. Это позволит уральцам остаться в родном и регионе и получить здесь перспективную профессию.

Отметим, в Свердловской области ученики получают по 100 и 70 тысяч рублей за успешное выступление на Всероссийской олимпиаде школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге с 4 по 7 июля проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Участие в ней принимают представители более 30 стран.