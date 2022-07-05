Сеул, , 09:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 5 июля телефонные переговоры с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями об укреплении стратегических связей между Южной Кореей и ЕС в отношении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Мора рассказал представителю МИД Южной Кореи о прошедших в июне переговорах, а Чо Хён Дон, в свою очередь, высоко оценил усилия ЕС в решении данного вопроса.

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