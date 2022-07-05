Сеул, 5 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 5 июля телефонные переговоры с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обменялись мнениями об укреплении стратегических связей между Южной Кореей и ЕС в отношении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Мора рассказал представителю МИД Южной Кореи о прошедших в июне переговорах, а Чо Хён Дон, в свою очередь, высоко оценил усилия ЕС в решении данного вопроса.

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